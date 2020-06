Vanochtend is een gevangene in de SDKK overleden. Het gaat om een man die een gevangenisstraf uitzat van 28 jaar voor het vermoorden van zijn vrouw in hun huis in de wijk Amerikanenkamp.

Hij voelde zich sinds gisteren niet goed. Vanochtend werd een ambulance gebeld, maar bij aankomst was de man al overleden.

