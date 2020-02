Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha is ervan overtuigd dat de gokindustrie op Curaçao kan uitgroeien tot een belangrijke economische pijler.

Gijsbertha bezocht eerder deze maand een conferentie over de gokindustrie in de Engelse hoofdstad Londen. Volgens Gijsbertha is belangrijk dat er op Curaçao nieuwe wetgeving komt voor de gokindustrie.

Bron: ParadiseFM