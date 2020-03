ParadiseFM | Gratis je KLM vlucht omboeken

In verband met het coronavirus kan je je geboekte KLM vlucht gratis omboeken. Dat meldt KLM. Het is een noodmaatregel om de enorme daling in de vraag bij KLM enigszins op te vangen.

KLM zegt dat zowel de reisperiode als de bestemming door passagiers naderhand mag worden veranderd, wereldwijd. Het gaat om boekingen die al zijn gemaakt, voor vluchten tot en met 31 maart. Je kunt dan je vlucht datum veranderen naar een datum voor of op 31 mei.

Als je je vlucht wilt verplaatsen naar een later moment dan 31 mei, krijg je een tegoedbon. Hoe groot de terugloop in de vraag is heeft KLM niet bekendgemaakt, maar er tekent zich een patroon af in de gehele luchtvaartbranche.

Bron: ParadiseFM