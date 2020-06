ParadiseFM | Grote drugsverbranding bij Hato

In de buurt van Hato is gisteren een flinke hoeveelheid drugs verbrand. Het gaat om verdovende middelen die onlangs bij verschillende zaken in beslag zijn genomen.

De verbranding vond plaats onder toezicht van rechercheurs en leden van het arrestatieteam. Sinds een grote drugsroof in 2018 uit een politiebureau, wordt in beslag genomen drugs niet lang meer bewaard.

Vorige week werden twee marihuanaplantages opgerold. Verder werd ook in beslag genomen cocaine verbrand.

