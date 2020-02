ParadiseFM | Grote economische schade door black-out

Het Antilliaans Dagblad meldt vandaag dat de economie van Curaçao een grote deuk heeft opgelopen door de black-out van gisteren.

Als gevolg daarvan lag de algehele productie vrijwel plat op het eiland. Veel ondernemers zouden ook boos zijn over de problemen bij Aqualectra.

Aqualectra houdt vandaag de situatie in het elektriciteitsnet nauwlettend in de gaten. De afgelopen weken waren er onverklaarbare fluctuaties in het net. Dat was ook de reden waarom de machines gisterochtend uitvielen. Aqualectra is benieuwd hoe de situatie vandaag verloopt, maar verwacht geen grote problemen.

Bron: ParadiseFM