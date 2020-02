ParadiseFM | Haakspellete zorgt voor ziekenhuisopname

Een negenjarige leerlinge van de Divi Divi School in Emmastad ligt deze week in het ziekenhuis nadat ze slachtoffer is geworden van het zogenaamde haakspelletje dat nu populair is op scholen.

De moeder wil dat precies wordt onderzocht wat zich op de school heeft voorgedaan. Volgens haar is de school niet goed omgegaan met het incident en kreeg het meisje na het incident niet de zorg die ze nodig had.

Het bestuur van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs ontkent vandaag in de EXTRA dat er iets mis is gegaan bij de opvang van het negenjarig meisje van de Divi Divi School dat nu in het ziekenhuis ligt.

Volgens de vereniging is het meisje gevallen nadat ze met enkele andere leerlingen aan het rondrennen was in de pauze. Daarna zouden alle procedures zijn gevolgd. Volgens de schoolleiding was er sprake van een normaal ongeluk. De moeder van het meisje eist echter onderzoek.

Bron: ParadiseFM