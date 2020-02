Meer dan 100 mensen hebben zich afgelopen zaterdag aangemeld bij een inschrijvingsdag in Otrobanda. Deze inschrijvingsdag was georganiseerd om mensen zonder baan aan werk in de horeca te helpen.

In totaal zijn er 57 mensen geselecteerd om aan een traject te beginnen voor een echte baan in die sector.

Dat heeft het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn bekend gemaakt. Op 15 februari is er een inschrijvingsdag in BandaBou.

Bron: ParadiseFM