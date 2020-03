ParadiseFM | Inbraakpiek in Punda

De afgelopen twee weken is er een flinke stijging geweest in het aantal inbraken in Punda. Dat zegt Carine Ghazzi, directeur van de Downtown Management Organization(DMO), in het Antilliaans Dagblad.

De inbraken werden allemaal in de vroege ochtend gepleegd. Afgelopen weekend werden weer twee winkels beroofd, waarbij er veel schade was. Ghazzi merkt ook dat er steeds meer verslaafden in Punda rondhangen.

DMO gaat nu extra beveiliging inhuren voor de nachtelijke uren.

Bron: ParadiseFM