Je kunt je vandaag en morgen inschrijven bij de University of Curaçao voor het schooljaar 2020-2021.

Dit kun je online doen, maar je kunt ook langskomen bij de universiteit om het persoonlijk te laten doen. Dat kan alleen nog vandaag en morgen tussen 8 uur ’s ochtends en 3 uur ’s middags.

Gisteren bleek uit cijfers van Stichting Studiefinanciering Curaçao dat er een flinke daling te zien is dit jaar in het aantal studenten dat in het buitenland gaat studeren.

