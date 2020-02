Parlementariër Jaime Cordoba heeft dit weekend een brief gestuurd aan minister-president Eugene Rhuggenaath waarin hij inzage vraagt in een financieel rapport over de Klesch Group.

Volgens Cordoba heeft hij als volksvertegenwoordiger recht op inzage in het rapport dat is verschenen over de nieuwe koper van de raffinaderij. Eerder vroegen Nederlandse parlamentariërs ook al om meer informatie over Klesch Group.

Bron: ParadiseFM