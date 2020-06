ParadiseFM | Iraans schip brengt levensmiddelen naar Venezuela

Een Iraans schip met levensmiddelen is vandaag aangekomen in het in crisis verkerende Venezuela. Het Iraanse staatspersbureau Irna meldde dat het schip ‘Golsan’ het Zuid-Amerikaanse land heeft bereikt.

Met de levensmiddelen zal al snel de allereerste Iraanse supermarkt in Caracas worden bevoorraad, liet de Iraanse ambassade weten. De bondgenoot van Venezuela had eerder al vijf tankers met brandstof naar het land gestuurd. Door een gebrek aan vreemde valuta kan Venezuela nauwelijks voedsel, medicijnen en dagelijkse benodigdheden importeren. Bovendien wordt de invoer bemoeilijkt door de Amerikaanse sancties tegen de regering van president Nicolás Maduro.

Sinds begin 2019 is Maduro verwikkeld in een machtsstrijd met de zelfverklaarde interim-president Juan Guaidó. Door de humanitaire en politieke crisis hebben miljoenen Venezolanen inmiddels hun vaderland verlaten.

Bron: ParadiseFM