Oud-minister van Financiën George Jamaloodin moet zich op 30 april weer melden bij de rechtbank voor een zogenaamde pro forma zitting van zijn hoger beroep.

Hij is in beroep gegaan tegen een gevangenisstraf van 28 jaar. Gisteren werd tijdens de eerste pro forma zitting besloten hiermee op 30 april verder te gaan. Jamaloodin zelf was niet aanwzig bij de behandeling, wel zijn advocaat.

Bron: ParadiseFM