Klesch Group moet morgen aangeven wat ze willen. Dat zegt de minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina.

Eerder zei hij nog dat er eind juni duidelijkheid moest zijn, maar de mogelijk partner voor de raffinaderij kreeg nog twee weken langer.

Als er morgen geen duidelijkheid is, stoppen de onderhandelingen. Klesch zei eerst vanaf juli de raffinaderij over te nemen, maar eind dit jaar is ook nog een optie. Ze moeten dan echter wel tekenen hiervoor.

Bron: ParadiseFM