ParadiseFM | Knops: groeistrategie stopzetten

Volgens de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties kan de uitvoering van de Groeistrategie worden stopgezet.

Hij heeft tegen minister-president Eugene Rhuggenaath gezegd dat de voorwaarden voor de zogenaamde corona leningen hetzelfde doel hebben. Het gaat om bezuinigingen in de overheidsuitgaven en het creëren van voorwaarden voor een sterkere economie.

Vorig jaar januari tekende Rhuggenaath samen met minister-president Mark Rutte de zogenaamde Groeistrategie. Rutte zei afgelopen vrijdag tijdens een persconferentie in Nederland dat de situatie in Curaçao vergelijkbaar is met die in Spanje en Italië.

Ook die landen moeten volgens Nederland bezuinigen om in aanmerking te komen voor corona steun. Bij Italië en Spanje wordt de steun via de Europese Unie gegeven.

Bron: ParadiseFM