ParadiseFM | Knops nog geen plan voor Curaçao na 3 juli

Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Raymond Knops heeft de afgelopen 3 weken geen nog plan weten te presenteren over de situatie op Curaçao aan de Rijksministerraad. Dat meldt de Vigilante.

Er is nog geen duidelijkheid over een financieringsinstituut om het Fondo di Sosten voort te zetten na 3 juli. Het invoeren van een onafhankelijk instituut was een idee van de Rijksministerraad om de financiën van Curaçao te kunnen controleren. Volgens de Vigilante kan de benodigde noodsteun voor ons eiland oplopen tot 2,2 miljard gulden.

Bron: ParadiseFM