ParadiseFM | Lake aangehouden in verband met moord

De 20-jarige Nicole Lake is aangehouden in verband met de moord op een 23-jarige man. De man werd dit weekend doodgeschoten na een ruzie in een nachtclub.

Lake is al jaren bekend bij justitie. Rond haar dertiende werd ze al opgepakt wegens een atrako en belandde ze in de Justiele Inrichting van jeugdzorg. Ze ontsnapte meerdere keren en deed een poging tot zelfmoord.

In 2016 werd zij op last van het OM overgebracht naar Nederland om daar gerichte hulp te krijgen. Inmiddels was zij alweer enige tijd terug op Curaçao.

Bron: ParadiseFM

Naschrift KKC

Het gaat om een jeugdige en kwetsbare jongere waarvan de beschuldigingen niet bekend zijn. Nodeloos kwetsende reacties worden verwijderd.