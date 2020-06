ParadiseFM | Levensonderhoud 3,2 procent duurder dan vorig jaar

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt vandaag dat het prijsniveau in maart is gestegen met 0,1 procent vergeleken met februari. Het inflatiecijfer is matig gestegen naar 2,8 procent.

De belangrijkste prijswijzigingen zijn de goedkopere kerosine en water. Gas, benzine en persoonlijke verzorging zijn juist duurder geworden.

Ten opzichte van de maand maart vorig jaar zijn de kosten van levensonderhoud 3,2 procent hoger in 2020, dit komt weer door een stijging van de prijs van rookwaren, dranken, voeding en wonen.

