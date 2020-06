ParadiseFM | Luchtverkeer ABC-eilanden hervat

Vanaf vandaag is weer luchtverkeer mogelijk tussen Curaçao, Aruba en Bonaire. Daarbij wordt onder meer gevlogen door Divi Divi Air en EZ Air.

WinAir hervat begin volgende maand weer haar vluchten. De eerste vlucht van Divi Divi Air na het opheffen van de corona maatregelen is vanmiddag tussen Aruba en Curaçao.

Aruba Airlines begint per 29 juni weer te vliegen tussen Aruba en Curaçao. Het gaat voorlopig om vier vluchten per week. Dat heeft directeur Frank Arendsz vandaag op Aruba bekend gemaakt. Aruba Airlines vliegt niet meer op Curaçao sinds het Aruba ruim drie maanden geleden de luchtgrenzen sloot. Volgens directeur Arendsz kreeg de maatschappij pas laat te horen dat er vanaf vandaag weer kan worden gevlogen. Volgens hem duurt het enkele weken voordat de maatschappij weer helemaal is opgestart.

Bron: ParadiseFM