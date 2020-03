ParadiseFM | ‘Maatregelen voorlopig nog van kracht’

Als er veertien dagen na de eerste besmettingen, nog steeds geen nieuwe bevestigde besmettingen zijn, kunnen we nadenken over het afbouwen van maatregelen.

Dat zegt Izzy Gerstenbluth, epidemioloog. Hij benadrukt dat de toevoer vanuit risicogebieden zo goed als gestopt is.

“Als dit volledig gegarandeerd is en we enige mate van zekerheid hebben dat we stabiel blijven, dan kan er gedacht worden over versoepeling van maatregelen op het eiland zelf. ”

De epidemioloog stelt dat we nu drie bevestigde besmettingen hebben, maar we er nog niet zijn.

Bron: ParadiseFM