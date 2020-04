Vanochtend vroeg is een 32-jarige Curaçaose man door de politie aangehouden in zijn huis aan de Kaya Yerba Bueno in de wijk Montaña Abou.

Hij wordt verdacht van bedreiging, mishandeling en vernieling. De man heeft een proces verbaal gekregen en blijft voorlopig in hechtenis, meer details over de misdrijven zijn niet bekend.

Bron: ParadiseFM