ParadiseFM | MAN distantieert zich van enquête

Partido MAN distantieert zich van de enquête die de laatste tijd rondging. In de enquête werden mensen gevraagd hun voorkeur uit te spreken voor Giselle MC William of Steven Martina als minister van Economische Ontwikkeling.

De partij maakt in een brief ondertekend door onder meer MC William en Martina, duidelijk dat het initiatief vanuit een privébedrijf komt en niet vanuit hen. Ze stellen dat het geen strijd is en de uitkomst ook niet belangrijk is.

Bron: ParadiseFM