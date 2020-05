Gisteravond is in de wijk Kent-U-Zelf een man doodgeschoten. Volgens ooggetuigen zouden drie in het zwart geklede mannen op het slachtoffer hebben geschoten.

Bij aankomst van de ambulance was de man al overleden. De moord is gepleegd na 9 uur ‘s avonds, dus tijdens de avondklok. De moordenaars zouden te voet zijn weggekomen. De politie onderzoekt de zaak.

Bron: ParadiseFM