Op 1 januari rond half zes ‘s ochtends is een man in de Arnhemstraat neergestoken. Dat gebeurde tijdens een feest in de straat.

Aan de steekpartij ging een heftige discussie vooraf. De man moest worden behandeld in het Curaçao Medical Center, maar is buiten levensgevaar. De politie onderzoekt de zaak.

Bron: ParadiseFM