Een man wilde gisterochtend rond 5 uur met zijn minderjarige zoon een nachtclub in Saliña ingaan.

Toen een agent in burger hem hierop aansprak heeft de man de agent en enkele omstanders met de dood bedreigd. Het gaat om een 32 jarige Curaçaose met de initialen R.P.B.

Hij werd later aangehouden en wordt vastgehouden in afwachting van het onderzoek in de zaak.

Bron: ParadiseFM