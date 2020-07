ParadiseFM | Martina: “Nederland mag zich empathischer opstellen”

WILLEMSTAD – Volgens minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina moet Nederland zich empathischer en ruimhartiger opstellen naar Curaçao toe.

Dat zegt Martina in een interview met De Telegraaf. Hij betreurt het negatieve beeld dat in Nederland bij sommigen bestaat over Curaçao en benadrukt dat het op het eiland ‘geen boevenbende’ is.

Bron: ParadiseFM