Minister van Economische Ontwikkeling van Curaçao, Giselle McWilliam is heel tevreden over de benefietavond van Jandino Asporaat, die zaterdagavond meer dan 900.000 euro ophaalde in een speciale tv-avond op NPO 1 voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

De minister zegt ‘super trots’ te zijn dat een Curaçaoënaar in deze moeilijke tijd de inwoners van het Koninkrijk dichter bij elkaar heeft gebracht.

Bron: ParadiseFM