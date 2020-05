Minister van Economische Ontwikkeling Giselle McWilliam wil de samenleving betrekken bij het opbouwen van een nieuwe economie na de coronacrisis.

In een persbericht spreekt ze over de Curaçaose economie 2.0. Hiervoor heeft ze een speciaal whats app-nummer open gesteld. Op 528-2543 kan iedereen tips of suggesties doorsturen voor het opbouwen van de economie.

Bron: ParadiseFM