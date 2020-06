ParadiseFM | Ministers om tafel met bonden

Drie ministers hebben gisteren om tafel gezeten met vertegenwoordigers van de vakbonden die de Curaçaose ambtenaren vertegenwoordigen.

Er is gesproken over verschillende voorstellen om de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren met 12,5 procent te korten. Uiteindelijk is afgesproken een commissie op te richten, die een definitief standpunt in zal nemen.

De ministers Konket, Martina en Gijsbertha waren naar het kantoor van de ABVO gegaan. Daar werd vergaderd met ruimte afstand tussen de aanwezigen.

Bron: ParadiseFM