De motie om 25 procent van de arbeidsvoorwaarden van Statenleden in te leveren is aangenomen. Er werd vandaag over gestemd.

De motie werd met 17 stemmen aangenomen. Menki Rojer van Korsou di nos Tur stemde tegen en Amparo Dos Santos van dezelfde partij was niet aanwezig. Hoe de 25 procent precies wordt berekend en waarop gekort wordt, is nog niet bekend.

Bron: ParadiseFM