ParadiseFM | ‘Na juli is het geld op’

Tot eind juli is er nog geld op de kosten te dekken te bedrijven te helpen. Dat meldt Amigoe die contact had met Kenneth Gijsbertha van Financiën.

Als er na juli geen akkoord is met Nederland over de 3e tranche moet er gekeken worden na andere, lokale opties. Volgens Gijsberta is de solidariteitsheffing een serieuze optie. Dit houdt in dat mensen die boven een bedrag verdienen, een percentage moeten inleveren., Hoe meer je verdient, hoe meer je inlevert.

Bron: ParadiseFM