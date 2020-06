Er is nog een persoon positief getest op het coronavirus. Het betreft weer iemand die terug is gekomen vanuit het buitenland en in quarantaine zat.

De persoon werd net voor vertrek uit quarantaine getest en is nu in isolatie geplaatst.

In totaal zijn er 23 mensen positief getest op het virus waarvan 7 in quarantaine zaten. Epidemioloog Izzy Gerstenbluth benadrukt dat er geen lokale besmettingen zijn.

Bron: ParadiseFM