De Curaçao Pride organisatie heeft een nieuwe website gelanceerd, namelijk www.outandaboutcuracao.com.

Deze website is de opvolger van het magazine The Pride Villager dat ieder jaar voorafgaand aan de Curaçao Pride werd uitgegeven. Het nieuwe online platform is bedoeld voor de lokale LHBT-community en voor toeristen die het eiland bezoeken.

Bron: ParadiseFM