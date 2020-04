ParadiseFM | NL: vrijwillige ontslagen ambtenaren

De EXTRA opent vandaag met het bericht dat Nederland financiële hulp zou willen geven voor een plan waarbij ambtenaren vrijwillig afscheid nemen van hun baan.

Vrijwillig ontslag van ambtenaren is een duurzame manier om de kosten van de overheid naar beneden te brengen.

In het kader van de coronacrisis is de overheid bezig met bezuinigingen in het overheidsapparaat.

Bron: ParadiseFM