ParadiseFM | Nog geen stijging te zien in emigratiecijfers Curaçao

In de eerste helft van 2020 is nog geen stijging te zien in de emigratie van Curaçao. Het migratieoverschot was in dezelfde periode in 2019 nog 228, in 2020 is dat licht gestegen naar 262.

Dat blijkt uit cijfers van de overheid. Ruthline Haddocks, hoofd van de afdeling Publieke Zaken laat weten dat mensen ook juist vanwege Covid-19 situatie op Curaçao willen blijven.

Ze verwacht ook binnenkort cijfers te zien van een daling van Curaçaose studenten die in het buitenland gaan studeren.

Bron: ParadiseFM