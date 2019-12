ParadiseFM | Nog geen tips voor moord op vrouw in Kanga

Er zijn nog geen tips binnen gekomen over de moord op een 81-jarige vrouw in de wijk Kanga. Ze werd op 26 september vermoord aangetroffen in haar huis.

Samen met haar zoon, oud-politicus Gregory Damoen heeft de politie daarop 10.000 gulden uitgeloofd voor de gouden tip. Maar dat heeft nog niets opgeleverd.

Bron: ParadiseFM