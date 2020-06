ParadiseFM | Nog niet besloten over onderwijs

De Curaçaose regering heeft zondag laten weten dat er nog geen beslissing is genomen over bezuinigingen op het gebied van Onderwijs of het eventueel beperken van het aantal docenten.

De afgelopen dagen verschenen verschillende berichten op sociale media waarin wordt gezegd dat er veel gaat worden bezuinigd. Volgens de regering is dat veel te voorbarig. De regering benadrukt dat er nog steeds wordt gepraat.

De regering gaat op korte termijn overleggen met de schoolbesturen en docenten vakbond SITEK over de situatie in het onderwijs. Ook is er een team van experts ingesteld die een analyse gaat maken van het onderwijs.

Bron: ParadiseFM