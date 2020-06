Ondanks het ingaan van de Avondklok om 20.30 uur, is het op veel plekken onrustig op het eiland.

Er is brand gesticht in onder andere Parera, Bonam, Wishi en verschillende plekken in Banda Bou. Ook is het vliegtuigwrak aan de kant van de weg in Koraal Specht in brand gestoken.

Bron: ParadiseFM