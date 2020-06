Dat zegt de minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina. Hij wil duidelijkheid van Klesch voor eind van de maand zodat ze daarna eventueel kunnen spreken met andere geïnteresseerden.

Klesch zou de raffinaderij en werknemers overnemen vanaf juli, maar dit is uitgesteld. Of de deal überhaupt doorgaat is de vraag. Volgens Martina zijn er genoeg andere partijen geïnteresseerd.

Bron: ParadiseFM