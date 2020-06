ParadiseFM | Noodhulp media BES

De Nederlandse minister Arie Slob biedt media in Caribisch Nederland een eenmalige uitkering aan.

De financiële ondersteuning is bedoeld voor de kranten en radio- en televisie stations in Caribisch Nederland die nieuws brengen over Saba, Sint Eustatius of Bonaire en ervaren dat ze door de coronacrisis minder inkomsten krijgen. De media kunnen voor 5 juni een aanvraag indienen.

Voor organisaties is in totaal US$ 66.000 beschikbaar gesteld. Televisiezenders kunnen aanspraak maken op een eenmalige uitkering van US$ 6.000.

Voor radiozenders en kranten zijn de eenmalige bedragen respectievelijk US$ 3.000 en US$ 2.000.

Bron: ParadiseFM