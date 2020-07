ParadiseFM | NOW-regeling schiet tekort voor restaurants

Dat stelt de Restaurant Association. De eerste tijd konden banen worden behouden, maar doordat de vaste lasten doordraaien zonder dat er echt geld binnenkomt, wordt de situatie moeilijker.

De associatie benadrukt dat de NOW-regeling gekopieerd is uit Nederland waar diezelfde regeling inmiddels is aangevuld met een tegemoetkoming voor vaste lasten.

Daarbij komt ook dat een groot deel van de loonsubsidie via de NOW-regeling over juni nog niet is ontvangen

Bron: ParadiseFM