Het Openbaar Ministerie heeft in een persbericht de vrijheid van meningsuiting benadrukt.

Maar mensen mogen geen berichten op Facebook of andere sociale media plaatsen waarin wordt aangezet tot strafbare feiten tegen het openbaar gezag. Dat kan worden gezien als opruiing en is een strafbaar feit.

Daarbij gaat het onder meer over de opruiende berichten die zijn geplaatst over het bekogelen van de politie met flessen en stenen in Ser’i Papaya.

Bron: ParadiseFM