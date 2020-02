De recherche van Montaña heeft gisteren een man aangehouden in verband met bedreiging en vernieling.

In opdracht van het Openbaar Ministerie werd de man met de initialen R.J.J.M. aangehouden in zijn huis in Herst. Het gaat om een op Curaçao geboren man van 28 jaar.

De verdachte heeft een proces verbaal gekregen en wordt vastgehouden in kader van het verdere onderzoek.

Bron: ParadiseFM