ParadiseFM | Opbrengst Finkers-film op Curaçao naar Turnvereniging Animo

Het is een groep naar Curaçao geëmigreerde Tukkers gelukt om de eerste speelfilm van Herman Finkers naar Curaçao te halen.

Op 13 februari is de première van De Beentjes van Sint-Hildegard bij The Movies. De opbrengst van de premièreparty gaat naar turn- en gymnastiekvereniging Animo. Dat zei een van de initiatiefnemers, Jeroen Jansen vanmorgen in De Paradise FM Ochtendshow.

Het begon als een grapje met de vraag wanneer de film op Curaçao zou gaan draaien. Doordat er op Facebook zo positief op het idee werd gereageerd, is er serieus werk van gemaakt door Jeroen Jansen, Edwin de Vries en Matthijs Spaltman.

De première op Curaçao wordt compleet op z’n Twents aangekleed met Twentse worst. Bakkerij De Zon heeft al de eerste Krentewegge gebakken, die ook tijdens de première moet worden geserveerd. En er wordt een poging gedaan om een echte Twentse midwinterhoorn naar Curaçao te halen voor de releaseparty.

De opbrengst van de premièreparty gaat volledig naar turn- en gymnastiekvereniging Animo. Met de opbrengsten van de filmrelease willen zij een reis naar Panama bekostigen, om naar een competitie in het land te kunnen gaan met hun leden.

Kaarten voor de première zijn te krijgen via de Facebookpagina van De Beentjes van Sint-Hildegard op Curaçao. Daarna komt de film ook in het reguliere filmprogramma van The Movies te staan.

Bron: ParadiseFM