Zie jij ook door de bomen het bos niet meer? We willen graag in kaart brengen welke scholen op Curacao de deuren weer hebben geopend of gaan openen. Laat jouw info achter in de comments!

Klein College – open sinds woensdag 13 mei

Meander – open sinds maandag 11 mei

Pipita – open sinds woensdag 13 mei

Schroeder School – open sinds maandag 11 mei

Bron: ParadiseFM