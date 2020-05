Verschillende overheidskantoren zijn vandaag nog niet geopend. Eerder werd bekendgemaakt dat alle ambtenaren per 11 mei weer aan slag zouden gaan.

Zowel het immigratiekantoor als het kantoor van het ministerie van SOAW hielden de deuren toch gesloten.

Dit zorgde voor grote drukte en samenscholing in Punda. De kantoren lieten uiteindelijk via een papier op de deur weten vandaag in de media bekend te maken wanneer ze hun deuren weer openen.

