De politieke partij PAR stelt vanaf vandaag alle informatie over het coronavirus voor alle bewoners van Curaçao beschikbaar in een app.

Daarin staat onder meer de informatie van de overheid over de coronamaatregelen. Via het mailadres [email protected] kan een persoonlijke toegangscode worden aangevraagd. De app is te downloaden in Google Play en de App Store.

Bron: ParadiseFM