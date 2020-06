Een opgesloten pedofiel is gistermiddag ernstig mishandeld in de politiecellen in Barber. Een ambulance heeft de man naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

De man, met de initialen E.N., werd twee weken geleden gearresteerd op verdenking van seks met een minderjarige. De man zou door verschillende medegevangen in elkaar zijn geslagen.

Bron: ParadiseFM