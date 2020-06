De PIN-fractie is bezorgd om behandeling van vrouwen op Curaçao. De partij laat in een persbericht weten dat er zich een hoop onacceptabele situaties hebben voorgedaan de laatste tijd.

Zo is er een vrouw zijn geslagen in een supermarkt en is een mannelijke journalist uitgevallen tegen een activiste. Daarom houdt PIN-directielid Sidayen van Tijs-Senora om 19.00 live op Facebook een speciale thema-avond rondom respect voor vrouwen.

Bron: ParadiseFM