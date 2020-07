ParadiseFM | Plunderaars en relschoppers voor de rechter

WILLEMSTAD.- Eind vorige week en begin deze week stonden verschillende mensen op Curaçao voor de rechter die zich op 24 juni schuldig hebben gemaakt aan plundering.

De EXTRA schrijft vandaag dat een groot deel van de opgepakte plunderaars niet eerder in aanraking is geweest met justitie. Alle daders zeggen spijt te hebben van hun daad. Velen moesten huilen in de rechtszaal.

De politie bestudeert nog steeds opnames van de plunderingen en beelden van veiligheidscamera’s om te proberen iedereen op te pakken die zich op 24 juni schuldig maakte aan plundering.

Bron: ParadiseFM