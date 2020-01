ParadiseFM | Portugese oorlogschepen rond de kust

Langs de kust van Curaçao zijn weer Portugese oorlogsschepen gesignaleerd. Dat bevestigt Mark Vermeij van Carmabi.

Het vermoeden is dat er veel zijn, want het instituut heeft meerdere meldingen binnengekregen. Volgens Vermeij is dit echter normaal voor de tijd van het jaar. Rond januari/februari zijn er meestal meldingen van deze ‘schepen’ rond het eiland.

Portugese oorlogsschepen zijn koloniën van poliepen met kleine harpoenen. Gestoken worden door een Portugese oorlogsschip kan pijnlijk zijn.

Carmabi tipt om bij een steek de tentakels te verwijderen met een stok, de plek van de steek te behandelen met azijn, zeker 45 minuten te spoelen met warm water (40 graden) en veel vitamine C te nemen.

Bron: ParadiseFM